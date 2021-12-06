Освещение появилось на улице Новгородской в Пскове

12:21, 06 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на улице Новгородской подключили освещение. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее псковичка обратилась к главе администрации с просьбой установить освещение в Любятове. Она отметила, что по этой улице дети ходят в школу и из школы.