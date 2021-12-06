Освещение появилось на улице Новгородской в Пскове
В Пскове на улице Новгородской подключили освещение. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, ранее псковичка обратилась к главе администрации с просьбой установить освещение в Любятове. Она отметила, что по этой улице дети ходят в школу и из школы.
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