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Общество

Один протокол за несоблюдение масочного режима составили на пассажирку псковского автобуса

 

Один протокол составили сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в очередном рейде по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте в понедельник, 6 декабря. Сотрудники комитета напомнили псковичам о необходимости соблюдения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рейд прошел на автобусной остановке «Улица Петровская» и по маршруту автобуса №4 в центр города. Все граждане при выходе из автобуса и в самом транспорте находились в масках, однако сотрудники комитета поймали одну псковичку, которая забыла надеть средство индивидуальной защиты в автотранспорте. Сотрудники комитета при взаимодействии с сотрудниками полиции составили административный протокол.

  • Рейд 6 декабря
    Фото: ПАИ
  • Рейд 6 декабря
    Фото: ПАИ
  • Рейд 6 декабря
    Фото: ПАИ
  • Рейд 6 декабря
    Фото: ПАИ
  • Рейд 6 декабря
    Фото: ПАИ

Кондуктор автобуса №4 поделилась с корреспондентом, что люди не сразу надевают маски, а сначала «поправят волосы, шапку и уже потом соизволят надеть маску». Также она отметила, что самыми проблемными пассажирами являются школьники и студенты, которые отказываются надевать маску или спускают ее под подбородок.

Жителям Пскова напоминают, что рейды по соблюдению гражданами и юридическими лицами предписаний главного санитарного врача по выполнению мер по противодействию COVID-19 проводятся на ежедневной основе. Как отметили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, благодаря рейдовым мероприятиям заболеваемость в Пскове и Псковской области постепенно снижается.

Напомним, что в Псковской области от коронавируса скончалось ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1117 человек.

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