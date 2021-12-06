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Проект по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2021»

Проект по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» выдвинут в номинацию «Инициатива» Первой общественной премии «Народное признание — 2021». Соответствующую заявку направила редакция газеты «АиФ-Псков».

Идея создания музея под открытым небом «Себежский укрепрайон» принадлежит командиру поискового отряда «Забытый батальон» Владимиру Бумакову. Он и его товарищи на протяжении нескольких лет ведут работу по увековечиванию памяти бойцов, погибших, защищая позиции под Себежем. 

Себежский укрепрайон представляет собой две локации: треугольник площадью 2,5 километра, на котором расположены 9 ДОТов и небольшой участок с тремя ДОТами. На этой территории планируется создать парк-музей. Автор идеи рассчитывает, что «это будет место, максимально приближенное к условиям дикой природы. Человек должен туда приехать и отвлечься от этой всей урбанистики. Свежий воздух, чистая природа, объекты военной фортификации, которые «вмонтированы» в землю. Люди будут таким образом приобщаться к истории». 
В 2021 году волонтеры из разных регионов России провели работы на территории будущего военно-мемориального комплекса в формате молодежного лагеря.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.

 

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