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Общество

Главной темой форума «Содействие» стала профессионализация некоммерческого сектора

Фото ПАИ

Директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Елена Николаева рассказала, что одной из главных тем IX форума СОНКО Псковской области «Содействие» стала профессионализация некоммерческого сектора.

В форуме приняли участие представители региональной власти, благотворительного фонда Владимира Потанина, Общественной палаты РФ, центра качества «ОКНО», которые поделились своими наработками.

Елена Николаева отметила, что секционные залы позволяли участникам форума общаться между собой и с представителями соответствующих комитетов органов власти.

На площадке «Культура и туризм» были озвучены лучшие практики некоммерческих организаций в сфере культуры и туризма.

Кроме того, были обсуждены проблемы некоммерческого сектора и их возможные решения.

«В итоге была намечена «дорожная карта» совместной работы некоммерческого сектора с комитетом по культуре и организациями, которые работают в сфере культуры, чтобы объединить наши усилия и развивать нашу область», - отметила директор организации.

Центр сопровождения НКО Псковской области занимается предоставлением услуг в сфере содействия развитию некоммерческих организаций, в том числе оказание информационной, консультационной, научно-методической помощи их деятельности и реализации государственной политики по поддержке некоммерческих организаций.

Напомним, 3 декабря в Псковской области начал работу IX форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие». Мероприятие собрало на площадке ПсковГУ порядка 120 участников, которые представляют более 100 организаций региона.

Организаторами форума выступили Управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

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