В Санкт-Петербурге появилась знаменитая платформа 9 ¾ из книг о Гарри Поттере
К большой радости всех российских поклонников Гарри Поттера на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге появилась знаменитая платформа 9 ¾. Такой номер носила волшебная платформа, с которой герои книг Джоан Роулинг отправлялись на учёбу в Хогвардс, сообщает Instagram Ладожского вокзала.
На 9-й платформе вокзала висит указатель, на нём сидит волшебная сова, а внизу стоит тележка с большим количеством чемоданов. Инсталляция приурочена к запуску праздничного поезда «Зимняя сказка», который отправится из Санкт-Петербурга в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.
Необычную локацию установили на территории всего пару недель назад. Сколько она простоит, пока неизвестно.
Ранее ПАИ рассказало о возвращении Гарри Поттера. Актёры популярной картины воссоединятся в специальном выпуске на HBO Max. Он выйдет 1 января 2022 года в честь 20-летия волшебной саги.
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