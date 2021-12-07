Григорий Стороненков назвал бюджет Пскова на 2022 год сбалансированным
Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков назвал бюджет Пскова на 2022 год сбалансированным. Об этом с 60-й сессии Псковской гордумы сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
«Бюджет каждый год растёт, но понятно, что его всегда будет мало. С помощью этого бюджета мы решаем много вопросов по реконструкциям, детским садам и школам», - отметил Стороненков.
Напомним, бюджет Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов приняли в первом чтении.
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