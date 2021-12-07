Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства школы на Юбилейной

14:15, 07 декабря 2021, ПАИ

7 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации города Борис Елкин доложил, что строительство школы идёт с опережением сроков. Работы начались в июле, уже завершено возведение крыши. В начале февраля будет запущено отопление. Также возле школы построят стадион.

Глава региона осмотрел объект и остался доволен увиденным.

Напомним, школа на 825 мест возводится в рамках национального проекта «Образование». Строительство планируется завершить до 1 декабря 2022 года.