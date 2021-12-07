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Общество

260 млн получит Псковская область на поддержку региональной системы здравоохранения

Правительство РФ выделит Псковской области более 260 млн рублей на поддержку региональной системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение о дополнительном выделении средств из резервного фонда подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло в начале декабря.

В целом российские регионы получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи.

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