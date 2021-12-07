55 клюшек на полмиллиона рублей поступили в псковскую спортшколу «Олимп»

17:57, 07 декабря 2021, ПАИ

55 клюшек на общую сумму в 582 560 рублей поступили в регион в рамках подписанного соглашения между администрацией Псковской области и Министерством промышленности и торговли России, пишет официальный Telegram-канал региона.

До конца года при поддержке Минпромторга ожидаются поставки 9 байдарок, 5 швертботов (парусные лодки), 10 мишенных установок для биатлона.

Ранее в этом году регион уже получил благодаря Минпромторгу два аппаратно-программных комплекса для тестирования спортсменов (поставлены в Псков и Великие Луки), а также оборудование для фехтования (поставлено на стадион «Машиностроитель» в Пскове).