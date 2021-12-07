Главные факты о стрельбе в московском МФЦ

20:05, 07 декабря 2021, ПАИ

Москвич сегодня устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке столицы. Известно о двух погибших и четырёх пострадавших.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что злоумышленник заранее спланировал нападение: он пришёл в помещение МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой.

Полиция заявила, что погибли сотрудница и охранник. Среди пострадавших 10-летняя девочка.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что троих взрослых доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского, а ребёнка – в Морозовскую городскую клиническую больницу. Их состояние тяжёлое. Девочку, получившую ранение в шею, успешно прооперировали. Медики сообщили, что её жизнь сейчас вне опасности.

Стрелок задержан, при себе у него также был нож. Его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина оказал сопротивление.

Задержанный 45-летний Сергей Глазов, как сообщил источник, демобилизовался из армии в 2010 году. Взрывных устройств, о которых писали некоторые Telegram-каналы, при нём обнаружено не было.

МФЦ не был оборудован кнопкой тревожной сигнализации, а охрану осуществляла частная охранная организация. Однако, как сообщила Ракова, все многофункциональные центры в Москве оборудованы кнопками тревожной сигнализации.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в Следственный комитет.

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о расследовании стрельбы.

В квартире мужчины проходят следственные действия. Сапёры обследуют здание МФЦ. На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов. Прокуратура столицы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева держит ситуацию на контроле, соответствующие обращения направлены в прокуратуру и МВД.

Мэр Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.