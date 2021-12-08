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Общество

Псковское «Зарядье» может появиться на Четырёх углах в Пскове

Осенью 2020 года на Четырёх углах в Пскове снесли несанкционированные торговые точки. Тогда же городские власти анонсировали, что здесь появится туристическо-развлекательный комплекс, пишет «Псковская правда».

Участники Градостроительного совета Пскова на спецзаседании рассмотрели несколько вариантов: парк, торговые и выставочные пространства, гостинично-арендное жилье. В итоге эксперты приняли решение развивать территорию в качестве гостиничной, деловой и торговой зоны. 

7 декабря в соцсети появился проект псковских архитекторов Юрия Ширяева и Владимира Шуляковского, занявший первое место в архитектурном конкурсе на лучшую архитектурную концепцию застройки этого участка.

Сын Юрия Ширяева, Даниил Ширяев, прокомментировал размещенные эскизы. По его информации, рынок на площадке остаётся, появятся дополнительные торговые площади, парк, детские и спортивные зоны, образовательный центр, гостиница, эксплуатируемая крыша с обзорной площадкой с видом на Троицкий собор и музей псковской археологии, попасть в который можно как из верхнего парка, так и прямо с подземной парковки.

  • Эскизы Юрия Ширяева
    Фото: ПАИ
  • Эскизы Юрия Ширяева
    Фото: ПАИ
  • Эскизы Юрия Ширяева
    Фото: ПАИ
  • Эскизы Юрия Ширяева
    Фото: ПАИ
  • Эскизы Юрия Ширяева
    Фото: ПАИ
  • Эскизы Юрия Ширяева
    Фото: ПАИ

«Короче, Пскову такое «Зарядье», как по мне, очень подошло бы… В нашем распрекрасном Пскове затевается весьма любопытный разговор на тему архитектуры», - резюмировал он.

Архитектор Владимир Шуляковский рассказал «Псковской правде», что в конкурсе участвовали три проекта. Он и Юрий Ширяев предложили два независимых друг от друга варианта развития Четырех углов. В итоге жюри приняло решение признать их победителями.

По словам архитектора, формулировка конкурсного задания позволила авторам «пофантазировать, что можно было бы сделать на этом месте». Владимир Шуляковский уточнил, что конкурс проводила компания, владеющая частью земельного участка на Четырех углах, поэтому нельзя сказать, что его результат будет воплощен в жизнь именно в таком виде. 

Тем не менее, констатировал он, победившие проекты и в целом дискуссия по Четырем углам «позволяет обозначить направления, куда дальше двигаться» в развитии территории. 

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