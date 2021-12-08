Сбои в электроснабжении привели к снижению температуры в жилых домах в Острове

16:35, 08 декабря 2021, ПАИ

8 декабря жители многоквартирных домов Острова сообщили о снижении температурного режима дома, сообщили в администрации Островского района в Instagram.

Глава Островского района Дмитрий Быстров отметил, что вечером 7 декабря были зафиксированы факты кратковременного снижения напряжения в сети электроснабжения на территории Острова. Это привело к сбою в управлении отдельных котельных и отключению оборудования.

«В микрорайоне Остров-2 функционирование котельной было восстановлено в штатном режиме. В Острове-3 и на центральной котельной при запуске оборудования в связи с изношенностью и значительной протяженностью сетей произошли аварии на магистральных тепловых сетях, а также порывы на внутридомовых сетях нескольких домов», - добавил глава муниципалитета.

Руководитель муниципалитета отметил, что в Острове-3 уже ночью работа котельной была восстановлена.

В настоящее время силами ремонтных бригад устраняются утечки и производится наладка внутридомовых сетей. Управляющей компанией проводится регулировка в работе системы по заявлениям граждан.

«Работу центральной котельной в штатном режиме удалось восстановить. Также проводится регулировка в работе системы. В ближайшие часы отопление в домах вернётся к показателям по нормативу», - добавил Быстров.