Петербургский El Copitas, совладельцем которого является пскович, вошёл в десятку лучших баров мира

16:48, 08 декабря 2021, ПАИ

Петербургский El Copitas, совладельцем которого является пскович Артём Перук, вошёл в десятку лучших баров мира. Он расположился на 8-м месте топа The World’s 50 Best Bars, пишет издание «Бумага».

«Мы, конечно, как никогда взволнованы — и как никогда в шоке, - поделился Артём в беседе с изданием. - Маленький бар из Петербурга, который был открыт бартендерами на какие-то смешные деньги, сначала попал в топ-100, потом в топ-50 (уже во взрослый рейтинг), затем уже на 27 место, а сейчас мы заняли восьмое место».

«Я не знаю, как это устроено: все в теории понимают, но на практике это сюрприз, - признался Артём. - И для нас это беспрецедентный сюрприз. Потому что никто никогда из русских истеблишментов — будь то барных, будь то ресторанных — не забирался в топ-10. Я, правда, считаю, что это большая ответственность. Я очень горд, что Россия теперь полноценно на карте барных столиц мира. Все самые крутые журналы, порталы и сайты публикуют топ-10, а я очень хочу, чтобы про Санкт-Петербург узнали, чтобы узнали про нашу команду. Это что-то нечеловеческое, такого никогда не было. Хочу, чтобы этот пример был максимально ярким и звучным для всех ремесленников нашей индустрии гостеприимства. Мы всегда думали, что это невозможно. Но, ребята, я к вам обращаюсь: всё возможно! Переварите эти два слова: всё возможно».