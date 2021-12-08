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Спорт

Атлет из Плюссы Семён Кокотлев вышел в финал «Русского ниндзи»

Выпускник Плюсский школы, тренер по кроссфиту Семён Кокотлев вышел в финал проекта «Русский ниндзя», выиграв гонку лидеров, программа с его участием вышла в эфир на телеканале СТС 6 декабря. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

Спортсмен один из немногих успешно прошел полосу препятствий в первом отборочном этапе.

В разговоре с изданием «Аргументы и факты. Псков», Семён Кокотлев рассказал, что приехал участвовать в «Русском ниндзя» ради приза в 5 млн рублей, на которые он собирается построить новый дом для мамы взамен сгоревшего.

«Я волнуюсь, но я как спортсмен готов просто рвать и я покажу всё, на что способен», - заявил он перед своим выступлением. Болела за спортсмена его мама.

Ранее сообщалось, что великолучанин Дмитрий Москвенков выбыл из шоу СТС «Русский ниндзя». 

«Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идёт 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.

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