В противовирусный указ о соблюдении эпидемиологического благополучия на территории Псковской области внесены изменения
Новые изменения внесены в противовирусный указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
– Срок действия отрицательных ПЦР-тестов теперь изменён на 48 часов;
– документ о перенесённом COVID-19 теперь будет действовать 1 год;
– разрешается проведение в общепите одновременно нескольких банкетов, банкета и концерта;
– для массовых мероприятий, которые проводятся в помещении, исключается требование к минимальной площади помещений – 400 квадратных метров.
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В противовирусный указ о соблюдении эпидемиологического благополучия на территории Псковской области внесены изменения
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