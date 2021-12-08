В противовирусный указ о соблюдении эпидемиологического благополучия на территории Псковской области внесены изменения

22:47, 08 декабря 2021, ПАИ

Новые изменения внесены в противовирусный указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

– Срок действия отрицательных ПЦР-тестов теперь изменён на 48 часов;

– документ о перенесённом COVID-19 теперь будет действовать 1 год;

– разрешается проведение в общепите одновременно нескольких банкетов, банкета и концерта;

– для массовых мероприятий, которые проводятся в помещении, исключается требование к минимальной площади помещений – 400 квадратных метров.