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Общество

В Псковской области стартовала новогодняя акция «Ёлка желаний»

Каждый может стать волшебником. Фото Instagram

В Псковской области стартовала одна из самых замечательных ежегодных акций – «Ёлка желаний». Об этом сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В нашем регионе она проходит в третий раз. В прошлом году исполнились мечты 128 детей – к акции присоединились многие жители области, и каждому я хочу сказать искренние слова благодарности», – написал глава региона.

Все, кто хочет на себя примерить мантию доброго волшебника, могут выбрать желания на официальном сайте акции. Есть как материальные (игрушки, одежда, цифровая техника), так и нематериальные мечты, например посетить концерт, встретиться с любимым актёром, увидеть Красную площадь в Москве.

По условиям материальные желания должны быть исполнены до 29 декабря, нематериальные – до 28 февраля.

Если по каким-то причинам выбранное желание не удаётся выполнить, обязательно сообщите об этом волонтёрам по телефону +7-911-890-31-07. По этому же номеру можно связаться, чтобы ваш подарок доставили в нужный район.

«Новый год – это время, когда исполняются самые заветные мечты. Давайте поможем им осуществиться», – предложил Михаил Ведерников.

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