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Дорогу Дно – Костыжицы отремонтируют по нацпроекту до 2024 года

Дорогу Дно – Костыжицы в Дновском районе отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до 2024 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 декабря.

Станислав Стармолотов согласился, что дорога находится в безобразном состоянии. Спикер призвал местных жителей потерпеть и дождаться ремонта.

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