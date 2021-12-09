Дорогу Дно – Костыжицы отремонтируют по нацпроекту до 2024 года

12:41, 09 декабря 2021, ПАИ

Дорогу Дно – Костыжицы в Дновском районе отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до 2024 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 декабря.

Станислав Стармолотов согласился, что дорога находится в безобразном состоянии. Спикер призвал местных жителей потерпеть и дождаться ремонта.