Порховский и Новосокольнический районы лидируют по заболеваемости коронавирусом

14:16, 09 декабря 2021, ПАИ

Порховский и Новосокольнический районы лидируют по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что каждый муниципалитет должен активизировать работу в части контроля за выполнением всех противовирусных требований и ограничений. По его словам, несмотря на общую стабилизацию ситуации, уровень заболеваемости в Псковской области пока остаётся выше среднероссийского.

«На заседании регионального оперативного штаба мы разбирали ситуацию в Пушкиногорском и Пустошкинском районах. На тот момент они были антилидерами по заболеваемости, и на их территории выездные проверки зафиксировали целый ряд серьёзных нарушений», - напомнил Михаил Ведерников. Это вынудило регион принять достаточно жёсткие меры – в том числе ввести дополнительные ограничения исключительно для этих двух районов. Тем не менее, уточнил губернатор, несмотря на всю болезненность этих решений, они показали свою эффективность и заболеваемость в этих районах пошла на спад.

Теперь антилидеры изменились. К настоящему времени наиболее сложная ситуация складывается в Порховском и Новосокольническом районах. В рамках совещания будут заслушаны доклады глав по ситуации и планам дальнейших действий.

«Всех остальных прошу взять на карандаш те меры, которые сегодня будут озвучены, принять их к исполнению. Ещё раз повторюсь: всем нужно активизировать контрольные мероприятия, потому что ситуация в регионе пока остаётся непростой», - обратился глава региона к собравшимся.