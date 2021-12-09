15 млрд рублей требуется на обновление псковского автобусного парка

12:51, 09 декабря 2021, ПАИ

На обновление псковского автобусного парка требуется 15 млрд рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 декабря.

По словам спикера, в 2020 году было закуплено 249 автобусов. Работа, направленная на обновление автобусного парка, будет продолжена.

«Сейчас у парка есть потребность в 206 единицах автобусов. На закупку потребуется более 15 млрд рублей. Это долгосрочная программа, рассчитанная на два-три года», - отметил Станислав Стармолотов.

Также руководитель профильного комитета отметил, что новые маршруты пока что не предусмотрены, но запланирована корректировка в целях оптимизации.

«Какие-то маршруты, может, будут исключаться, если это не уменьшит транспортную доступность», - добавил Стармолотов.