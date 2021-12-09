Псковская область занимает 16-е место по уровню заболеваемости COVID в России

14:48, 09 декабря 2021, ПАИ

16-е место в относительных цифрах занимает Псковская область по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Об этом на совещании с медиками сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В абсолютных цифрах регион находится на 59-м месте по уровню заболеваемости COVID-19, по СЗФО – 7-е место. По словам спикера, уже четвёртую неделю подряд фиксируется снижение заболеваемости. В группе до года заболеваемость коронавирусом упала в два раза.

За последние сутки в регионе выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано семь случаев смерти от коронавируса.