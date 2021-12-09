Из-за самолечения пациентов реанимации в инфекционной больнице Псковской области переполнены

16:00, 09 декабря 2021, ПАИ

Из-за самолечения пациентов ковидные реанимации в инфекционной больнице Псковской области переполнены, заявил инфекционист Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге Андрей Саулевич на совещании с медиками 9 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«За неделю команда военных врачей ознакомилась с обстановкой: озабоченность вызывает процент тяжёлых реанимационных больных. Причина - длительное самолечение на дому без должного контроля врача», - отметил специалист.

По его словам, «сильно загружена» и амбулаторная служба. В связи с этим Андрей Саулевич предложил развернуть сортировочную площадку, которая позволит дифференцировать пациентов и своевременно госпитализировать их в стационар. «На базе поликлиники нужно развернуть обсервационный кабинет с тестами экспресс-диагностики и наборами для ПЦР-тестов. Пациент с жалобами на ОРВИ туда прибывает, его доктор осматривает, ставит предварительный диагноз. Если на экспресс-диагностике ковид подтверждается, его отправляют на сортировочную площадку, где принимается решение о стационаре или изоляции дома», - пояснил врач.

«Проработаем этот вопрос для Пскова и Великих Лук. Возможно, для других районов», - отреагировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.