В Гдове мошенница под видом медика украла у пенсионерки 15 тысяч рублей

18:00, 09 декабря 2021, ПАИ

Мошенница под видом медика украла у пенсионерки из Гдова 15 тысяч рублей, пишет газета «Гдовская заря».

К 75-летней пенсионерке в квартиру пришла неизвестная женщина в белом халате, которая представилась медиком. Она пояснила, что обходит жителей с целью опроса о вакцинации. Медик рассказала, что пожилым людям положены выплаты за вакцинацию, после чего попросила разменять деньги и предъявить пенсионное удостоверение.

Пенсионерка заподозрила неладное, когда незнакомка путалась в лекарственных препаратах, разложенных на тумбочке.

Когда медик покинула квартиру, пенсионерка обнаружила пропажу 15 тысяч рублей.

Полиции по горячим следам удалось задержать мошенницу. Ей был вынесен приговор в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.