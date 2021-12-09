10 декабря пройдут гастроли Библиотеатра Псковской областной научной библиотеки в Палкинском районе

21:27, 09 декабря 2021, ПАИ

10 декабря в рамках акции «Культурные выходные», организованной комитетом по культуре Псковской области, пройдут гастроли Библиотеатра Псковской областной научной библиотеки в Палкинском районе. Об этом пишет сайт ПОУНБ.

Литературно-художественная программа, посвящённая поэтам Серебряного века Николаю Гумилёву и Осипу Мандельштаму, продолжит культурно-просветительский проект «Библиотур».

Автор и ведущая программы «Судьба как выбор» – Нина Яковлева, руководитель регионального центра чтения.

В программе участвует актёр Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Начало в 14:00.

Место проведения — районная детская библиотека – структурное подразделение МБУК «Палкинская централизованная библиотечная система» (п. г. т. Палкино, ул. Изборская, 25).

Добавим, «Культурные выходные» пройдут в Палкинском районе с 10 по 12 декабря 2021 года. С программой можно ознакомиться здесь.