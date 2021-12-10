Две лыжные трассы открылись в Пскове

12:48, 10 декабря 2021, ПАИ

Две лыжни начали работу в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

На лыжах можно покататься на стадионе «Машиностроитель». Лыжная трасса будет работать с 16:00 до 21:00 в будние дни, с 12:00 до 21:00 в выходные. Стоимость входного билета – 100 рублей, прокат лыж – 100 рублей в час. Для посетителей оборудована комната для переобувания.

Кроме того, лыжная трасса организована у спортивного комплекса «Электрон» на улице Киселева, 1. Её можно посетить в свободном доступе.

Напомним, в Пскове открылись катки на открытом воздухе. Их работа будет зависеть от погодных условий.