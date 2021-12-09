Будущие мировые звёзды выступят в псковской филармонии, заявил режиссёр-постановщик оперы «Богема»

13:37, 10 декабря 2021, ПАИ

10 декабря в Пскове выступят будущие мировые звёзды, заявил режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Показ оперы станет заключительной страницей 1-го Международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS, который стартовал в Пскове 19 ноября. Аркадий Гевондов поблагодарил организаторов за приглашение в Псков и заверил, что зрителям будет, на что посмотреть. По его словам, самое главное — это артисты. «Это новые имена, я не исключаю, что они могут стать мировыми звёздами», - заметил режиссёр-постановщик оперы. По его словам, уникальность этой оперы в том, что герои – это молодые ребята. «Обычно такие роли сложны и их исполняют более взрослые. Но тут роли исполняют молодые ребята, ровесники по ролям», - уточнил Аркадий Гевондов.

Показ состоится в 19:00 в БКЗ филармонии. Оперу представят Псковская областная филармония и Санкт-Петербургская Государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Опера в 4-х актах создана по роману Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» Либретто Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики.