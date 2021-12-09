Оперу «Богема» представят в Пскове сегодня

13:27, 10 декабря 2021, ПАИ

Заключительной страницей первого Международного фестиваля современного искусства Magnum Opus в Пскове станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и симфонического оркестра. Об этом рассказал главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский во время брифинга в медиацентре ПАИ 10 декабря.

«Для нас это большое событие, прозвучит опера «Богема». Это наша первая коллаборация с консерваторией», - отметил Николай Хондзинский.

По словам спикера, псковские зрители любят вокалистов высокого уровня. Он выразил надежду, что это начинание откроет новую страницу в сотрудничестве с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, в Пскове с 19 ноября по 10 декабря проходит первый международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS.