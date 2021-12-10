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Владимир Ванеев: Губернаторский симфонический оркестр Псковской области – это чудо

Фото Андрея Степанова

Почётный гость фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS, народный артист России Владимир Ванеев во время брифинга в медиацентре ПАИ 10 декбаря назвал существование Губернаторского симфонического оркестра Псковской области чудом.

«У меня в детстве не было примеров хорошего пения, а в Псковской области для молодых людей всё это есть, - отметил Владимир Ванеев. – У нас в стране очень мало оркестров, и чудо, что в Пскове он есть».

Кроме того, спикер предложил сделать Губернаторский симфонический оркестр визитной карточкой Псковской области и поместить всю информацию о нём в буклеты для туристов.

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