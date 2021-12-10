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Глава Пскова Елена Полонская встретилась с жителями улицы Новгородской

Рабочий выезд главы Пскова Елены Полонской на улицу Новгородскую состоялся 9 декабря. В нем также приняли участие депутат областного Собрания Алексей Севастьянов и заместитель главы администрации города Елена Жгут. Целью было проконтролировать завершение работ по строительству уличного освещения на данной улице, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, летом 2020 года в связи с многочисленными обращениями граждан в адрес главы города было поручение разработать проектно-сметную документацию на установку опор освещения участка улицы Новгородской от дома № 40а до здания средней школы №17, а также заложить в бюджет Пскова на 2021 год средства на строительство данной линии электропередачи.

В соответствии с этим поручением уже в 2021 году за счет средств муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» были выполнены работы по строительству наружного освещения на улице Новгородской от 4-го Зонального проезда до дома № 71г на улице Николая Васильева. Установлены 22 железобетонные опоры и 40 энергоэффективных светильников наружного освещения. Общая сумма контракта – 1,8 млн рублей. Несколько дней назад все они были подключены к электросетям.

«Я здесь живу с 1986 года, и все это время в темное время суток здесь стояла кромешная тьма. А ведь по этой улице дети по утрам ходят в школу, в садик, родителям очень страшно, а что уже говорить про детей. Более 30 лет мы просили сделать нам освещение, но только когда главой города стала Елена Александровна, проблема наконец-то решилась. Теперь у нас светло как в Москве», - рассказала местная жительница Татьяна Колачева.

«Улица Новгородская является ярким примером того, как можно взаимодействовать местным жителям с органами представительной и исполнительной власти. В данном случае мы вместе с жителями составили план реализации и устранения данной проблемы. Вместе вышли с инициативой в проект бюджета на 2021 год. Внесли свои предложения по включению туда денежных средств на проектирование и строительство опор освещения по улице Новгородской. На покупку и установку энергоэффективных светильников из городского бюджета было выделено почти один миллион восемьсот тысяч рублей», - отметила Елена Полонская.

Как пояснила в ходе рабочего выезда заместитель главы администрации города Елена Жгут, помимо улицы Новгородской в этом году были выполнены работы по строительству наружного освещения на Рижском проспекте от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской (цена контракта – 2,2 млн рублей), а также в Гаражном проезде и на улице Рокоссовского от улицы Шестака до Рижского проспекта (цена контракта – 2,7 млн рублей).

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