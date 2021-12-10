Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

16:44, 10 декабря 2021, ПАИ

В выходные циклон принесёт в Псковскую область ледяной дождь и гололёд. Специалисты компании «Россети Северо-Запад» готовятся к ухудшению погоды заранее, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

211 аварийных бригад и 258 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Ожидается, что непогода сохранится до воскресенья.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.