Михаил Ведерников: Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш гражданский долг
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Конституции РФ.
Он отметил, что Основной закон России уже 28 лет является фундаментом страны и залогом её дальнейшего развития. Михаил Ведерников подчеркнул, что Конституция определяет все главные принципы государственной политики, создания эффективной экономики, охраны труда и здоровья, социальные гарантии, обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека.
«Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш общий гражданский долг. Для этого каждому из нас нужно добросовестно трудиться, ответственно подходить к своим обязанностям, бережно относиться к природе, уважать историю, любить семью, ценить великое наследие нашей страны. Уверен, эти ценности близки каждому из нас», – сказал губернатор.
Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области добра, благополучия, новых успехов и новых достижений на благо региона и всей страны.
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Михаил Ведерников: Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш гражданский долг