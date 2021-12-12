Михаил Ведерников: Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш гражданский долг

09:17, 12 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Конституции РФ.

Он отметил, что Основной закон России уже 28 лет является фундаментом страны и залогом её дальнейшего развития. Михаил Ведерников подчеркнул, что Конституция определяет все главные принципы государственной политики, создания эффективной экономики, охраны труда и здоровья, социальные гарантии, обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека.

«Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш общий гражданский долг. Для этого каждому из нас нужно добросовестно трудиться, ответственно подходить к своим обязанностям, бережно относиться к природе, уважать историю, любить семью, ценить великое наследие нашей страны. Уверен, эти ценности близки каждому из нас», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области добра, благополучия, новых успехов и новых достижений на благо региона и всей страны.