Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш гражданский долг

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Конституции РФ.

Он отметил, что Основной закон России уже 28 лет является фундаментом страны и залогом её дальнейшего развития. Михаил Ведерников подчеркнул, что Конституция определяет все главные принципы государственной политики, создания эффективной экономики, охраны труда и здоровья, социальные гарантии, обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека.

«Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш общий гражданский долг. Для этого каждому из нас нужно добросовестно трудиться, ответственно подходить к своим обязанностям, бережно относиться к природе, уважать историю, любить семью, ценить великое наследие нашей страны. Уверен, эти ценности близки каждому из нас», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области добра, благополучия, новых успехов и новых достижений на благо региона и всей страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

12 декабря 2021

Михаил Ведерников: Уважать и неукоснительно соблюдать все положения Конституции – наш гражданский долг
12 декабря 2021

День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря
11 декабря 2021

Судьям в России запретили использовать матерные слова в официальных документах
11 декабря 2021

Специалист назвала популярные способы кражи денег через смартфоны
11 декабря 2021

Врач рассказал, почему омикрон-штамм опасен для онкобольных
11 декабря 2021

Россияне поделились любимыми новогодними традициями
11 декабря 2021

Правительство выделит ещё 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотечной программы
11 декабря 2021

Как хранить новогодние салаты, рассказала диетолог

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...