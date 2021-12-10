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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал условия для новогодних фотосессий на детских утренниках

Фотосессии на детских утренниках проводить можно будет при определённых условиях. Фото Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о возможности родителям и фотографам принимать участие в праздничных новогодних фотоссессиях.

«Учитывая приближающий Новый год, всем хочется провести праздники со своими детьми, сделать памятные фотографии. По моей просьбе Роспотребнадзор проработал возможность разрешить родителям и фотографам принимать участие в утренниках (в детских садах, школах, колледжах). Такое разрешение теперь есть – но при условии наличия у родителей и у фотографов одного из трёх стандартных документов: справки (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) о перенесённой болезни или медотвода со свежим ПЦР-тестом.
Также необходимо соблюдать все меры противовирусной безопасности», - уточнил глава региона в своём Istagram-аккаунте.

Сегодня в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция по профилактике и лечению коронавируса. 

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