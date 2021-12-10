Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал условия для новогодних фотосессий на детских утренниках

18:31, 10 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о возможности родителям и фотографам принимать участие в праздничных новогодних фотоссессиях.



«Учитывая приближающий Новый год, всем хочется провести праздники со своими детьми, сделать памятные фотографии. По моей просьбе Роспотребнадзор проработал возможность разрешить родителям и фотографам принимать участие в утренниках (в детских садах, школах, колледжах). Такое разрешение теперь есть – но при условии наличия у родителей и у фотографов одного из трёх стандартных документов: справки (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) о перенесённой болезни или медотвода со свежим ПЦР-тестом.

Также необходимо соблюдать все меры противовирусной безопасности», - уточнил глава региона в своём Istagram-аккаунте.

Сегодня в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция по профилактике и лечению коронавируса.