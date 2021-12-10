На центральной площади Себежа снова установили «ромашку»
В Себеже на центральной площади идёт установка праздничной инсталляции. В народе её прозвали «ромашкой». Об этом сегодня пишет газета «Призыв».
«Наша себежская новогодняя «ромашка» известна многим пользователям соцсетей с 2013 года, но её появление ежегодно вызывает ажиотаж, и комментарии идут один за другим. Уже сегодня вечером можно будет полюбоваться её мерцающими огнями!» – сообщил корреспондент газеты читателям.
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