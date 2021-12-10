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Героя соцтруда Ольгу Мазанцеву посетила вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова

С Ольгой Мазанцевой вице-губернатор после поздравления пообщалась в неформальной обстановке. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова посетила Героя Социалистического Труда Ольгу Мазанцеву в честь Дня героев Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Вместе с председателем областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым, они поздравили выдающуюся жительницу региона с праздником.

Вручая цветы и памятные подарки, Вера Емельянова пожелала Ольге Мазанцевой крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии. Первый вице-губернатор также пообщалась с Героем соцтруда в неформальной обстановке.

Ольга Мазанцева родилась 24 июля 1931 года в деревне Лесицко Печорского уезда. Она — обладатель медалей Выставки достижений народного хозяйства СССР, ордена «Знак Почета». Трижды Ольгу Мазанцеву награждали Орденом Ленина. Звание Героя Социалистического Труда было присвоено в 1986 году «за выдающиеся производственные достижения, успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств и проявленную трудовую доблесть».

Особых успехов она добилась, работая в совхозе «Новоизборский». В 1981 году Ольга Мазанцева надоила по 4996 килограммов молока в среднем от одной из 30 закрепленных за ней коров, в 1982 году превысила показатель в 5000 килограммов, а наивысших результатов достигла в 1985 году — средний надой составил 5055 килограммов. Как итог, задание одиннадцатой пятилетки Ольга Васильевна выполнила за 3 года и 9 месяцев, надоив сверх плана 156 тонн.

 

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