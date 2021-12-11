Псковский губернатор призвал беременных вакцинироваться от COVID-19

10:19, 11 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса.

Глава региона напомнил, что на территории страны распространяется новый штамм коронавируса, который представляет особую угрозу для детей до двух лет.

«Я знаю, что многие мамы искренне переживают и сомневаются, делать ли им прививку. Вместе с тем вакцинированные матери защищают от заболевания не только себя, но и своих детей», – добавил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что американские учёные доказали факт передачи детям антител к коронавирусу через грудное молоко.

«Это касается как переболевших матерей, так и вакцинированных. В обоих случаях это достаточно эффективно», – подчеркнул Ведерников, призвав будущих матерей подумать о здоровье своих малышей.