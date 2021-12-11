Более 30 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

11:28, 11 декабря 2021, ПАИ

В России за сутки коронавирусом заболело 30 288 человек, пишет Telegram-канал оперштаба Москвы.

За минувшие сутки от COVID-19 скончался 1 171 человек, полностью выздоровело 36 446. Всего с начала пандемии в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.

Напомним, уровень заболеваемости в Псковской области остаётся выше среднероссийского.