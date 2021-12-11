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Общество

Энергетики ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

Специалисты «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия утреннего ледяного дождя в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

Осадки сопровождаются потеплением. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. При этом энергетики не допустили масштабных отключений. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

К работам привлечено 211 бригад и 258 единиц техники. Специалисты вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья. В Псковском филиале действует режим повышенной готовности. Напомним, непогода сохранится на территории региона до 12 декабря.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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