Энергетики ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области

12:14, 11 декабря 2021, ПАИ

Специалисты «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия утреннего ледяного дождя в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

Осадки сопровождаются потеплением. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. При этом энергетики не допустили масштабных отключений. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

К работам привлечено 211 бригад и 258 единиц техники. Специалисты вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья. В Псковском филиале действует режим повышенной готовности. Напомним, непогода сохранится на территории региона до 12 декабря.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.