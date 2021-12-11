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С 10 января ПсковГУ станет зоной, свободной от коронавируса: заявила ректор вуза

Фото: пресс-служба вуза

В четырех общежитиях Псковского государственного университета прошли встречи руководства вуза со студентами, сообщили в пресс-службе вуза. Главные вопросы, которые обсуждались в формате «без галстука», - благоустройство и ремонт корпусов, организация досуга обучающихся, а также вакцинация от COVID-19.

Ректор университета Наталья Ильина побывала в общежитии на Карла Маркса: сейчас на пятом этаже этого здания идет капитальный ремонт: черновая подготовка помещений уже завершена. Как заверила руководитель вуза, в дальнейшем, масштабные ремонты будут проведены и на остальных этажах общежития.

Заместитель председателя студенческого совета Анастасия Николаева рассказала ректору об основных проблемах корпуса на улице Карла Маркса: требуется обустройство вентиляции, ремонт душевой и некоторых кухонных помещений. «Косметика» необходима и спортивному залу, который находится на первом этаже. Его студенты готовы отремонтировать самостоятельно, но им требуется помощь с приобретением необходимых материалов. По словам Натальи Ильиной, такая поддержка будет оказана ребятам. Более того: в перспективе там обновится и перечень тренажеров.

Ректор также оценила качество ремонтов комнат, которые самостоятельно провели некоторые студенты, поблагодарила их и пообещала, что впредь таким инициативным ребята будут в приоритете при предоставлении новой мебели.

Разъяснительную работу руководитель вуза провела со студентами, которые безответственно относится к требованиям соблюдения чистоты и порядка в общежитии, и пообещала в следующий раз обязательно заглянуть в комнаты к «нарушителям».

Общаясь со студентами, Наталья Ильина выяснила, что многие из тех, кто живет в общежитии, уже вакцинированы или уже сделали первую прививку. Она напомнила, как защищает прививка от инфицирования, и отметила, что после 10 января вуз станет зоной, свободной от коронавируса: в корпуса будут допущены только привитые или переболевшие, а также те, кто имеет серьезный медотвод при условии свежего ПЦР-теста. Ответила она и на вопрос о QR-кодах для студентов из Прибалтики, которые привиты западной вакциной: их код также будет действителен.

Пожелав студентам «хорошей сессии и не болеть», Наталья Ильина подчеркнула, что ее визит повторится в ближайшем будущем, и призвала ребят не стесняться писать о своих проблемах в соцсети вуза, включая страницу ректора в Инстаграм.

В общежитии на Карла Маркса сегодня побывали также проректора университета, ряд кураторов и заместители директоров Институтов. Главные темы - те же: организация комфортного проживания студентов и планы на будущее.

«Мы поговорили о культуре поведения, совместного быта и общего житья - общежитие это и подразумевает, - отметила проректор по работе с молодежью ПсковГУ Светлана Воднева. - Обсудили в этой связи и важность прививок: если каждый из нас внесет вклад в это общее дело, мы сможем избежать страшного заболевания, из-за которого сейчас мы находимся в опасности каждый день. Все, кто присутствовал на встрече - а это около 30 человек, - вакцинированы: ребята выбрали активную гражданскую позицию, сделали прививку и понимают ее важность».

Проректор по общим делам Дмитрий Матвеев, который также принял участие во встрече, поделился со студентами информацией о предстоящих ремонтных работах в корпусах и общежитиях вуза. Кроме того, он ответил на вопросы учащихся, касающиеся насущных проблем благоустройства. Обсуждался также вопрос о необходимости выделения комнат для самоподготовки.

Встречи со студентами прошли также в общежитиях на улице Инженерной, Ротной и Шуйского.

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