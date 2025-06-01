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Команды силовых структур приняли участие в чемпионате по стрельбе в Псковской области

Лучшие команды силовых структур приняли участие в чемпионате и первенстве по практической стрельбе на кубок губернатора на полигоне Завеличье. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В первый и второй день бойцы выполняли упражнения с различным вооружением – пистолетом, автоматом, снайперской винтовком и пулемётом, соревновались в ночной стрельбе. Самым зрелищным и сложным было троеборье. В заключительный день спортсмены демонстрировали свои умения в личных и командных дуэлях», – рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что упражнения предполагали как физическую нагрузку, так и задачи, требующие оперативного и верного принятия решений. Он отметил, что команды продемонстрировали исключительную слаженность, смелость, нестандартное мышление и волю к победе.

«Рад, что наш чемпионат объединяет настоящих единомышленников, которые готовы постоянно развиваться и совершенствовать свои навыки, чтобы показывать наилучшие результаты», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора состоялся в Псковской области 31 мая. Фоторепортаж ПАИ с состязаний можно посмотреть по ссылке.

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