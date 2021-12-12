Свыше 68 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии

14:04, 12 декабря 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 68 367 случаев заражения коронавирусом, в том числе 174 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период выздоровели 59 644 жителя региона, из них 144 — за минувшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 1153 пациентов псковских медучреждений.

Проведено 685 354 исследования на коронавирус, за сутки прирост составил 1667.