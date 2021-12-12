Кардиолог назвал главные признаки инфаркта

22:04, 12 декабря 2021, ПАИ

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного депздрава Андрей Сыров в эфире радио «Говорит Москва» назвал главные признаки инфаркта.

Он отметил, что если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, сопровождающиеся нехваткой воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса, то необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Кроме того, специалист сообщил, что при болях во время физической нагрузки также стоит обратиться к врачу.

Сыров подчеркнул, что неприятные ощущения в области сердца могут свидетельствовать о нарушениях в пищеварительной системе, так как место болей может быть очень похоже и их можно перепутать.