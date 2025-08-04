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Общество

Водителей просят помочь в поисках пропавшего великолучанина

Водителей просят о помощи в поисках пропавшего в Великолукском районе 24-летнего Александра Емельянова, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «След».

Фото: поисково-спасательный отряд «След»

«Вчера, 3 августа, в районе поворота с Сиверста в сторону Усвят по трассе шёл парень, похожий на пропавшего Александра Емельянова. Просьба водителям, проезжавшим по этой дороге в промежуток времени с 16:30 до 21:00, посмотреть свои видеорегистраторы», – сообщили волонтёры.

Напомним, молодой человек был одет в чёрные шорты, серую футболку с надписью Puma и тёмные кроссовки. Цвет волос – рыжий.

Ранее сообщалось, что полсотни волонтёров каждый день ищут пропавшего в Великолукском округе молодого человека.

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