Псковская делегация выступила на отчётном концерте фонда Оксаны Фёдоровой
Творческая делегация Псковской области выступила на отчётном концерте благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Моя Россия: Музыкальное путешествие». Концерт состоялся в Москве в Прокофьевском зале Российского национального музея музыки, сообщили Псковскому агентству информации в областном колледже искусств.
Регион в Москве представили студенты псковского колледжа искусств Ольга Янкевич (фортепиано), Ольга Александрова (народной вокал), учащийся ДМШ колледжа искусств Лев Кричевский (валторна), а также преподаватели Екатерина Иванова, артист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Илья Кричевский (гобой), заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева.
Участниками концерта стали учащиеся ДШИ и колледжей искусств, которые после выступления в своих регионах были приглашены директором фонда Оксаной Федоровой в Москву на заключительный отчетный концерт.
Помимо выступления в концертной программе псковская делегация посетила музей П. И. Чайковского на Кудринской площади, мемориальный музей А. Н. Скрябина, экспозицию «Музыкальные инструменты народов мира».
Напомним, что Благотворительный фонд Оксаны Федоровой запустил культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России». Проект был направлен на сохранение, изучение, популяризацию национального культурного наследия, повышение общего культурного и интеллектуального уровня подрастающего поколения, воспитание любви к родной стране, формирование основ культурной идентичности и реализован в Москве, Пскове, Твери и Курске. Подробнее о проекте читайте здесь.
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