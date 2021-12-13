С 20 декабря в Пскове начнёт работу новогодняя ярмарка

09:24, 13 декабря 2021, ПАИ

С 20 декабря в Пскове начнёт работу новогодняя ярмарка, сообщил в эфире «Псковский телеграм. Онлайн» глава администрации города Борис Елкин.

«Это не будет базар, будет именно ярмарка. Планируем установить несколько фуд-траков, чтобы людям было удобно. Хочется, чтобы была ярмарка, которая подарит людям новогоднее настроение», - сказал Борис Елкин.

Он также добавил, что в новогоднюю ночь прогремит традиционный праздничный салют. «Если Роспотребнадзор нам полностью не заблокирует это мероприятие, то праздник состоится, но это точно не будет массовое гуляние, потому что в наше коронавирусное время во время таких ограничений это не совсем корректно», - добавил он.