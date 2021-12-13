Пункты вакцинации в Пскове будут работать все новогодние праздники

09:48, 13 декабря 2021, ПАИ

Пункты вакцинации в Пскове будут работать все новогодние праздники, заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Псковский телеграм Online» 13 декабря.

«Для нас праздников нет, ни выходных, ни праздников. Потому что ситуация сегодня такая», - подчеркнула она.

По словам Гаращенко, на праздничных новогодних выходных медики будут работать ежедневно и в обязательном порядке, готовится специальный приказ комитета, который выйдет 20 декабря.

Кроме того, гостья передачи подчеркнула, что также в новогодние каникулы будут работать все пункты вакцинации в Пскове. «Но мы еще посмотрим, как будет востребовано, может, опрос проведем среди населения, чтобы всем в праздники было удобно», - добавила Марина Гаращенко.