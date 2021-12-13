Нагрузка на детскую поликлинику снизилась вдвое после введения дистанционки

09:49, 13 декабря 2021, ПАИ

Введение дистанционного обучения в псковских школах позволило снизить нагрузку на детскую поликлинику в два раза. Об этом в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Дистанционку ввели для разрыва эпидемиологических цепочек. Я хочу сказать, что это дало свои результаты. По обращаемости нагрузка на детскую поликлинику снизилась вдвое», - добавила спикер.

Напомним, дистанционное обучение ввели в псковских школах с 8 по 10 декабря включительно.