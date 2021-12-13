Новость о ремонте дорог в Псковской области стала самой цитируемой на ПАИ

10:41, 13 декабря 2021, ПАИ

Сайт Псковского агентства информации возглавил список самым цитируемых СМИ региона, по данным сервиса «Медиалогия» за минувшую неделю (с 6 по 13 декабря). Индекс цитируемости составил 5,15, всего использовано 1 382 сообщения информагентства.

На второй строчке расположилась Псковская лента новостей с ИЦ 4,45 и 688 цитатами, замыкает тройку портал luki.ru (ИЦ 0,75 и 172 цитаты). Также в пятерку вошли ГТРК «Псков» (ИЦ 0,41 и 128 сообщений) и «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,32 и 97 цитат).

Самый высокий индекс был присвоен новости ПАИ о том, что в регионе отремонтировано более 200 км дорог. Также в число цитируемых попали сообщения о самозанятых, переселении из ветхого жилья, строительстве Северного обхода и уровне заболеваемости ОРВИ в Псковской области.

ПАИ цитировали такие СМИ, как «Извстия», News-life, RuBaltic.ru, Russia24.pro и др. Также в десятку вошли газета «Псковская правда» и «АиФ-Псков».