«Омикрон» обнаружен уже в 63 странах

11:34, 13 декабря 2021, ПАИ

«Омикрон»-штамм коронавируса на данный момент выявлен в 63 странах мира. Такие данные опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По предварительным данным, по скорости распространения «омикрон»-штамм коронавируса может превзойти вариант «Дельта».

Отметим, что ранее в эфире проекта «Псковский телеграм Онлайн» председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что в Псковской области пока нет нового штамма коронавируса «омикрон».