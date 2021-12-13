Число пострадавших при взрыве на территории монастыря в Серпухове выросло до 12

12:23, 13 декабря 2021, ПАИ

Число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове увеличилось до 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что все пострадавшие – это подростки. Одного из них госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Добавим, что, по предварительным данным СК, бывший ученик православной приходской гимназии взорвал самодельное устройство на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях Введенского женского монастыря.