Стало известно, как чувствует себя недоношенная дочка несовершеннолетней псковички

13:31, 13 декабря 2021, ПАИ

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Родившаяся 10 декабря у 16-летней псковички недоношенная малышка чувствует себя хорошо. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Состояние удовлетворительное и у мамы, и у девочки», – отметила Наталия Соколова и подчеркнула, что динамика положительная.

10 декабря в Псковском перинатальном центре появились на свет две девочки весом 490 и 1100 граммов. Родственники роженицы обратились к Наталии Соколовой с просьбой о крещении девочек. Новорожденных покрестил отец Андрей (Вахрушев). Одна из девочек вскоре скончалась. Её сестра Анна на данный момент находится под наблюдением врачей.