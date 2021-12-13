Более 50% коллектива «Псковжилстроя» вошло в первичную профсоюзную организацию
Более 50% коллектива «Псковжилстроя» вошло в первичную профсоюзную организацию, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Ранее сообщалось, что работники предприятия провели учредительное собрание профкома, избрали руководящие органы, казначея и ревизора. Председателем профпервички избран юрист предприятия Игорь Гейбер.
Профсоюзная первичка «Псковжилстроя» входит в состав областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий.
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